В Махачкале охранник школы надругался над первоклассницей в подсобке

В Махачкале охранника школы подозревают в сексуальном насилии над семилетней девочкой, в правоохранительные органы обратился отец пострадавшей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Тут Дагестан».

По предварительной информации, 57-летний мужчина затащил семилетнюю девочку в подсобное помещение во время перемены и надругался над ребенком. Пострадавшая рассказала о произошедшем отцу, мужчина обратился в правоохранительные органы.

Подозреваемого в изнасиловании задержали, возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ялте иностранца осудили за растление девятилетней девочки. 63-летний мужчина переписывался с ребенком и убеждал отправить фото непристойного содержания. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил фигуранта к 12 годам лишения свободы, которые он должен провести в колонии строгого режима.

Ранее житель Татарстана совратил девочку-подростка и попал в психбольницу.