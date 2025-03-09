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В Махачкале охранник школы надругался над первоклассницей в подсобке

В Дагестане охранника школы обвинили в изнасиловании ребенка
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Махачкале охранника школы подозревают в сексуальном насилии над семилетней девочкой, в правоохранительные органы обратился отец пострадавшей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Тут Дагестан».

По предварительной информации, 57-летний мужчина затащил семилетнюю девочку в подсобное помещение во время перемены и надругался над ребенком. Пострадавшая рассказала о произошедшем отцу, мужчина обратился в правоохранительные органы.

Подозреваемого в изнасиловании задержали, возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ялте иностранца осудили за растление девятилетней девочки. 63-летний мужчина переписывался с ребенком и убеждал отправить фото непристойного содержания. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил фигуранта к 12 годам лишения свободы, которые он должен провести в колонии строгого режима.

Ранее житель Татарстана совратил девочку-подростка и попал в психбольницу.

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