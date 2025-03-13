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Конфликт между охранником школы и дедушкой ученицы закончился потасовкой

В Новосибирске охранник школы выволок дедушку ученицы из здания после конфликта
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Global Look Press

В Новосибирске правоохранительные органы разбираются в конфликте между охранником одной из школ и дедушкой ученицы. Об этом сообщает издание NGS.ru со ссылкой на мать девочки.

По словам женщины, все случилось в холле школы №57. Дедушка привел внучку на занятия подготовительного класса и хотел остаться вместе с ней, чтобы та не была одна. Но охранник якобы отказался впустить в здание пожилого мужчину, после чего между оппонентами завязалась словесная перепалка.

«Охранник на глазах у шестилетней девочки буквально выволок его [дедушку] за дверь и порвал ему куртку. Ребенок очень испугался, а дедушка лишился куртки», — рассказала мать ребенка, добавив, что родственник ребенка обратился по поводу случившегося в полицию.

Охранник написал встречное заявление.

В департаменте образования города поделились своей версией случившегося. Там отметили, что сотрудник ЧОП попросил сопровождавшего ребенка дедушку предъявить паспорт и записаться в журнал посещений, на что получил отказ.

«Сотрудник охраны потребовал передать ребенка учителю и выйти за турникеты, посетитель также ответил отказом, после чего сотрудник охраны провел посетителя за пределы турникетов», — пояснили в депобре.

Там уточнили, что администрация школы посмотрела записи с камер и не нашла подтверждения тому, что охранник испортил посетителю одежду.

Ранее в Краснодарском крае девятиклассник избил школьного охранника.

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