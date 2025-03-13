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Дудь назвал «людоедскими» слова Ровшана Аскерова про атаки на Белгород

Дудь назвал высказывания экс-знатока «ЧГК» Аскерова о Белгороде людоедскими
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Блогер и журналист Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) раскритиковал слова экс-знатока интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» о том, что он считает «нормальными» атаки со стороны Украины на мирное население Белгорода. Видеозапись опубликована на YouTube.

Экс-игрок «ЧГК» Ровшан Аскеров (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что жертвы среди детей Белгорода в результате ракетных ударов Вооруженных сил Украины по городу оправданы. Он подчеркнул, что в их гибели виновата не Украина, а их родители, поскольку они являются россиянами. Он назвал «нормальными» удары ВСУ по Белгороду.

«Абсолютно. Ноль эмпатии», — добавил он.

Дудь раскритиковал это заявление.

«Я считаю твой тейк людоедским совершенно. И то, что для тебя дети в Киеве отличаются от детей в Белгороде, для меня — не отличаются», — сказал в ответ журналист.

В январе Аскерова внесли в список экстремистов и террористов. В декабре 2022 года журналиста включили в реестр иностранных агентов. Кроме того, он был заочно арестован по делу о реабилитации нацизма. Причиной возбуждения дела, как сообщалось, стал пост Аскерова о полководце Георгии Жукове, размещенный в одной из запрещенных в России социальных сетей.

Ранее Аскеров заявил, что уехал из России в Азербайджан.

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