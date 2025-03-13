Власти Казахстана объяснили видео с детьми, массировавшими ноги учителю

В управлении образования Туркестанской области Казахстана провели проверку после публикации в сети скандального видео, на котором дети массируют ноги учителю медресе. Об этом пишет NUR.KZ.

Ролик разместил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) журналист Ораз Алимбек. На кадрах видно, как несколько маленьких детей делают массаж учителю, читающему проповедь. По словам Алимбека, действие происходит в медресе имени Сатыбалды Абишулы в Сарыгаше. Журналиста возмутил тот факт, что учитель заставил воспитанников массировать ему ноги, и он потребовал провести расследование.

Казахские чиновники после проверки подтвердили, что ролик действительно был снят в учебном учреждении, но на кадрах — не ученики медресе, а внуки учителя.

«На видео читающий наставления главный учитель медресе Абдужаппар Сманов со своими внуками. Внуки, чтобы получить благословение дедушки, часто показывают любовь и уважение к нему таким образом (делая массаж. — «Газета.Ru»)», — заявили в управлении.

До этого по сети разлетелось другое скандальное видео, но уже из российской школы. В поселке Новошахтинский Приморского края учительница не сдержалась и несколько раз ударила шестиклассника за нарушение порядка на уроке. Кроме того, женщина повысила голос на ребенка и обозвала его «самой натуральной скотиной».

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником».

Ранее в Перми школьник выволок из класса учительницу, взяв ее за шею.