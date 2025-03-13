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«Натуральная скотина»: учительница отлупила шестиклассника за нарушение дисциплины

В Приморье учительница отлупила шестиклассника за нарушение дисциплины
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Telegram-канал Владивосток №1

В приморском поселке Новошахтинский учительница не сдержала эмоций, разозлившись на ученика за нарушение порядка на уроке. Педагог подошла к шестикласснику, который хулиганил на уроке, и несколько раз ударила его. Момент конфликта учительницы и мальчика сняли одноклассники. Видео позже опубликовал Telegram-канал »Владивосток №1».

На кадрах педагог стоит над школьником и несколько раз, судя по звукам, ударяет мальчика рукой. При этом женщина кричит на ребенка и называет его «самой натуральной скотиной».

В краевой прокуратуре уточнили, что инцидент произошел в поселковой школе №2 12 марта.

«Установлено, что на уроке русского языка ученик 6 класса нарушал дисциплину в классе, чем вызвал агрессивное поведение учителя, которая силой схватила последнего за плечи, нанесла один удар ладонью по затылку и высказала оскорбления в адрес несовершеннолетнего», — сообщили в надзорном ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником» УК РФ.

Ранее в Перми школьник выволок из класса учительницу, взяв ее за шею.

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