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В Новой Москве с помощью дрона вымогали деньги

Mash: в России зарегистрировали первый случай вымогательства с помощью БПЛА
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Shutterstock

Первый случай вымогательства с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с муляжом самодельного взрывного устройства (СВУ) зафиксировали в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

«Все произошло в Марушкинском поселении в Новой Москве. Квадрокоптер повис над частным домом и сбросил записку на имя главы семьи вместе с муляжом СВУ», — говорится в публикации.

Mash утверждает, что в записке говорилось, будто на сына главы семьи поступил заказ на крупную сумму, чтобы его отменить, необходимо срочно отправить на криптокошелек биткоин — около 7,2 млн рублей.

Источник отмечает, что глава семьи денег не перевел, в настоящее время сын мужчины находится не в России.

Другой случай вымогательства произошел 6 марта в Международном аэропорту имени Ниноя Акино (NAIA) в Маниле. Сообщалось, что 69-летняя Рут Адель летела тем утром во Вьетнам рейсом Cebu Pacific вместе с дочерью Цай и другом, когда трое охранников остановили ее в зоне досмотра и заявили, что в женщина спрятала в своем багаже пулю, и попытались отвести в специальную зону для досмотра. Власти подозревают, что охранники могли потребовать у «нарушительницы» взятку.

Ранее россиянин вымогал у соотечественников деньги за «крышу» на Пангане.

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