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Россиянин вымогал у соотечественников деньги за «крышу» на Пангане

На Пангане поймали россиянина, который занимался рэкетом среди соотечественников
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Walter G. Allgöwer/http://imagebroker.com/Global Look Press

Россиянин вымогал деньги у своих соотечественников на острове Панган в Таиланде, сообщает Khaosod.

За последнее время туристическая полиция Таиланда получила множество жалоб от туристов из России на одного и того же человека. По словам пострадавших, мужчина запугивал их, выдавая себя за члена мафии, и требовал деньги, утверждая, что может помочь с решением неких юридических вопросов, так как якобы работает с высокопоставленными тайскими чиновниками.

9 марта подозреваемого задержали на его рабочем месте, в лавке по продаже каннабиса в районе Бан Тай. После проверки документов ему предъявили обвинение в работе без разрешения. Позже выяснилось, что в его организме есть кокаин, и 27-летнего россиянина, который назвался Владиславом, обвинили в употреблении наркотиков 2-й категории.

На допросе мужчина рассказал, что работал в магазине, получая в качестве оплаты 17% от общего объема продаж и бесплатное проживание. Он также признался, что угрожал людям и запугивал их, используя пистолет и наручники, которые приобрел через интернет. Следствие по делу продолжается, полиция призывает пострадавших от вымогательства российских туристов подать заявление на Владислава.

Ранее пару из России обвинили в попрошайничестве на Пхукете.

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