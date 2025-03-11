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Стало известно об отставке двух заместителей губернатора Вологодской области

РБК: замглавы Вологодской области Умеренко и Ефанова отправили в отставку
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов принял решение отправить в отставку руководителя администрации губернатора Вологодской области Юрия Умеренко и замгубернатора — министра природных ресурсов и экологии Владислава Ефанова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в областном правительстве.

Умеренко отвечал за земельные и имущественные вопросы, а также за сельское хозяйство и агропромышленный комплекс. Кроме того, в его обязанности входило правовое обеспечение деятельности правительства. Эту должность он занимал с ноября 2023 года.

Ефанов с ноября 2024 года занимал пост министра природных ресурсов и экологии, в ведении которого также находится лесопромышленный комплекс.

Точные причины решения не раскрываются. Как пишет 35 Media, слухи об отставке Умеренко ходили давно из-за того, что он якобы «не тянет, устал».

25 февраля Филимонов уволил с должности мэра Череповца Вадима Германова, который был последним выходцем из компании «Северсталь» в региональной власти. По его словам, решение о снятии мэра Череповца с должности является плановым и объясняется необходимостью централизации власти в регионе.

Ранее губернатор Вологодской области отреагировал на слухи про него и наркотики.

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