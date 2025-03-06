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Политолог заявил о готовности России помогать Абхазии решать актуальные проблемы

Политолог Асафов: Россию и Абхазию связывает долгая история сотрудничества
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия готова помогать Абхазии решать актуальные вопросы, особенно включая текущую проблему с электроэнергией, заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов, политолог Александр Асафов, комментируя встречу президента России Владимира Путина с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой.

«Россию и Абхазию связывает долгая история дружеских отношений и сотрудничества. Сегодня Абхазия находится в весьма сложном положении, в том числе из-за нынешних климатических условий. Аномально холодная зима привела к дефициту в водоемах, а это сказалось на получении электричества от гидроэлектростанций», — отметил политолог.

По словам Асафова, Россия готова помогать Абхазии решать актуальные вопросы.

«Вопросы, которые Путин и Гунба обсуждали в рамках рабочей встречи, будут иметь решение. Это касается и людей с двойным гражданством, и водительских удостоверений. Вопросы со снабжением электроэнергией тоже будут оперативно решаться», — сказал он.

Также Асафов подчеркнул, что впереди Россию и Абхазию ждет серьезная работа по налаживанию связей в разных отраслях.

«Уже очень много сделано в этом направлении. В дальнейшем совместные усилия позволят обеспечить условия для туризма, трансграничной торговли и сотрудничества по массе направлений», — заключил политолог.

Напомним, ранее Гунба и Путин провели рабочую встречу, в рамках которой обсуждались вопросы сотрудничества двух стран. Главный вопрос – критическая ситуация с электроэнергией в Абхазии. Из-за рекордно низких температур уровень воды в Ингури до сих пор не достиг безопасных отметок. Российский лидер пообещал помочь решить этот и другие вопросы.

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