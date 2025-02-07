В альянсе турагентств усомнились в востребованности чартеров из России в Абхазию

Билет на рейс из Москвы в Сухум и обратно обойдется россиянам примерно в 25 тыс. рублей, предположил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его мнению, аэропорт в столице Абхазии не будет востребован у туристов из-за его отдаленности от основной части курортов республики.

«Билеты, скорее всего, будут стоить не меньше, чем билеты в Сочи. Учитывая, что будет летать казанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» и там Bombardier пятидесятиместный, то по определению не может быть дешевых кресел. Самолет не экономичный. Где-то, я думаю, будет не меньше 25 тыс. рублей туда-обратно, а в сезон и 30 тысяч», — сказал Мкртчян.

При этом он заявил, что с точки зрения туризма открытие аэропорта в Сухуме «не очень интересно» — попасть в большую часть курортов Абхазии проще через Сочи.

«Дело в том, что намного ближе в ту же Гагру ехать оттуда, чем из аэропорта Бабушара в Сухуме. И учитывая, что в Абхазии больше всего отелей — порядка 75 %, находятся между Сухумом и российской границей, большой востребованности в этом аэропорту для туризма мы не видим. Может быть местные жители сами будут пользоваться аэропортом. С точки зрения туризма намного интереснее прилетать в аэропорт Сочи хотя бы потому, что туда летают из 50 городов России, плюс еще много иностранных авиакомпаний. Понятно, что в Сухум ни одна иностранная компания летать не будет. Понятно, что рейсы будут от силы в три-четыре российских города. Поэтому какой-то большой востребованности мы не видим», — констатировал Мкртчян.

В пятницу, 7 февраля, аэропорт «Сухум» в республике Абхазия принял первый тестовый рейс из столичного аэропорта Внуково. Российский Минтранс ожидает, что сообщение Москвы с Сухумом будет возобновлено на регулярной основе к маю текущего года.

Аэропорт Сухума находится в 18 км от абхазской. Он не функционировал с 1993 года. Известно, что в реконструкцию аэропорта инвестировали свыше 11 млрд рублей — 27 октября 2023 года правительство Абхазии заключило с компанией ООО «Инфраструктурное развитие» соглашение о государственно-частном партнерстве.

Ранее прибывший в Сухум самолет взял на борт пациентов перед возвращением в Москву.