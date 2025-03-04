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ФСБ задержала жителя Воронежа по подозрению в передаче СБУ данных о военных объектах

ФСБ: задержанный воронежец признался в передаче СБУ фото моста с техникой ВС РФ
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ФСБ РФ

В Воронеже ФСБ задержала россиянина, которого заподозрили в передаче украинской разведке сведений о режимном военном объекте. Об этом пишет РИА Новости.

На допросе 34-летний мужчина признался, что передавал Службе безопасности Украины фотографии моста через Дон с военной техникой, а также военных складов. В 2024 году он сам вышел на представителей СБУ и передал украинской разведке сведения о режимном военном объекте.

Против россиянина возбудили дело о госизмене.

В конце февраля в Ярославской области пенсионера приговорили к 12,5 года заключения за госизмену. Слушания по делу проходили в закрытом режиме из-за грифа «Совершенно секретно». Подсудимый будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на два года. Подробности дела не раскрываются.

В декабре 2024 года сообщалось, что понятие госизмены в России будет расширено на работу в органах власти враждебных государств. Наказанием за государственную измену является лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тыс. руб.

Ранее в Москве осудили двух украинских пилотов, планировавших теракты в России. Суд приговорил их к 22 и 26 годам заключения.

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