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В Херсонской области объявили дополнительные нерабочие дни к праздникам

Сальдо объявил пять дней праздничными и нерабочими в Херсонской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил дополнительные нерабочие дни к общероссийским праздникам в 2025 году. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Так, в честь празднования Ураза-байрама нерабочим станет 30 марта. При этом 20 апреля объявлен праздничным днем в связи с празднованием Пасхи. Также нерабочими днями станут 6 и 8 июня — в честь празднования Курбан-байрама и дня Святой Троицы соответственно.

«30 сентября 2025 года — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)», — написал Сальдо.

Губернатор пояснил, что в случае, если праздничный день совпадает с выходным, то его перенесут на следующий рабочий день.

10 марта председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил, что в мае и июне россиян ожидают долгие выходные. Нерабочие дни были распределены в 2025 году так, чтобы сформировать продолжительные периоды отдыха, сохранив общее количество нерабочих дней в году, отметил депутат.

Ранее в РПЦ поддержали идею ввести выходные на Пасху.

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