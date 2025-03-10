Россиянам напомнили о долгих выходных в мае и июне

В мае и июне россиян ожидают долгие выходные. Нерабочие дни были распределены в 2025 году так, чтобы сформировать продолжительные периоды отдыха, сохранив общее количество нерабочих дней в году, напомнил в беседе с RT председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Обычно если праздник выпадает на выходной день, то его переносят на ближайший рабочий или другой период, который более логичен, отметил депутат.

«Конкретные даты переноса определяются правительством России, которое ежегодно принимает соответствующее постановление», — подчеркнул парламентарий.

В этом году выходные с праздничных дней 23 февраля и 8 марта перенесли на 8 мая и 13 июня соответственно, за счет чего нерабочие дни будут следовать друг за другом. В результате россияне будут отдыхать с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня. А общее число выходных и рабочих дней останется прежним, что соответствует производственному календарю и не нарушает трудовое законодательство, заключил Гаврилов.

Напомним, эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина отмечала, что в результате всех изменений и переносов в 2025 году 1 Мая в четверг будет выходной праздничный день, выходной в пятницу 2 мая — перенесенный праздник. А 3-4 мая будут обычными выходными.

Ранее в РПЦ поддержали идею ввести выходные на Пасху.