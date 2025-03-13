В Москве 18-летняя девушка вскрыла сейф родителей и отдала все деньги мошенникам

В Москве правоохранительные органы расследуют мошенничество в отношении семьи москвичей, которые остались без нескольких миллионов рублей после общения 18-летней дочери с неизвестными. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительной информации, с девушкой связались неизвестные и убедили ее, что ее родственникам грозит уголовная ответственность. После этого ей потребовали собрать все имеющиеся дома средства, чтобы перевести их на «безопасный» счет. Девушка призналась, что у родителей есть деньги, но они хранят сбережения в сейфе.

Это не остановило мошенников. Они вызвали к москвичке мастера, который вскрыл замок. После этого девушка вынула сбережения и передала пакет с деньгами таксисту, который не подозревал, что участвует в преступной схеме.

Сумку у перевозчика забирали двое приезжих из Татарстана: мужчины спрятали деньги в тайник, из которого их забрали другие люди.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ. Правоохранители задержали несколько подозреваемых по горячим следам.

Ранее в Москве бдительный пенсионер помог задержать курьера мошенников.