Пенсионер помог поймать курьера мошенников, который приехал к нему за деньгами

Московский пенсионер не поверил мошенникам, которые пытались выманить его сбережения, и помог полиции задержать их курьера. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В правоохранительные органы обратился 76-летний мужчина. Пенсионер сообщил, что в течение нескольких дней, под видом сотрудников органов внутренних дел, с ним связывались неизвестные.

Аферисты почти убедили пенсионера передать им накопления, но пожилой человек заподозрил неладное и позвонил в экстренные службы. В дальнейшем москвич общался со злоумышленниками под контролем полицейских, он договорился с аферистами о передаче денег через службу такси.

Когда курьер прибыл на встречу, его задержали. В отношении 19-летнего пособника мошенников возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

До этого сообщалось, что житель Камчатки переиграл телефонных мошенников, заставив их дважды перевести ему деньги. С мужчиной связались неизвестные, которые предложили совершить поджог полицейского автомобиля и пообещали ему 200 тысяч рублей. Россиянин сделал вид, что согласился и попросил у аферистов предоплату в сумме 50 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина потратил их на алкоголь и потребовал еще 20 тысяч. Когда злоумышленники перевели второй аванс, мужчина снова закупился спиртным и перестал отвечать на звонки преступников.

Ранее «Юлия» с сайта знакомств оставила бульдозериста из Амурской области без денег.