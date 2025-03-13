Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионер помог поймать курьера мошенников, который приехал к нему за деньгами

В Москве бдительный пенсионер помог задержать курьера мошенников
close
Кадр из видео/Telegram-канал «МВД МЕДИА»

Московский пенсионер не поверил мошенникам, которые пытались выманить его сбережения, и помог полиции задержать их курьера. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В правоохранительные органы обратился 76-летний мужчина. Пенсионер сообщил, что в течение нескольких дней, под видом сотрудников органов внутренних дел, с ним связывались неизвестные.

Аферисты почти убедили пенсионера передать им накопления, но пожилой человек заподозрил неладное и позвонил в экстренные службы. В дальнейшем москвич общался со злоумышленниками под контролем полицейских, он договорился с аферистами о передаче денег через службу такси.

Когда курьер прибыл на встречу, его задержали. В отношении 19-летнего пособника мошенников возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

До этого сообщалось, что житель Камчатки переиграл телефонных мошенников, заставив их дважды перевести ему деньги. С мужчиной связались неизвестные, которые предложили совершить поджог полицейского автомобиля и пообещали ему 200 тысяч рублей. Россиянин сделал вид, что согласился и попросил у аферистов предоплату в сумме 50 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина потратил их на алкоголь и потребовал еще 20 тысяч. Когда злоумышленники перевели второй аванс, мужчина снова закупился спиртным и перестал отвечать на звонки преступников.

Ранее «Юлия» с сайта знакомств оставила бульдозериста из Амурской области без денег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами