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111-летняя британка раскрыла секрет своего долголетия

111-летняя британка Хильда Лак назвала шоколад секретом своего долголетия
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Depositphotos

111-летняя британка Хильда Лак раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Need To Know.

Жительница Великобритании родилась в 1914 году в графстве Кент. После начала Первой мировой войны семья Лак переехала в Шотландию, где отец трудился на верфи. Во время Второй мировой Хильда работала сварщицей на верфи в городе Чатем. Там же она познакомилась со своим будущим супругом. Они переехали в город Рэйнхэм и стали родителями двоих сыновей.

Сейчас Лак живет в том же доме, где проживала с мужем. Несмотря на возраст, женщина полностью самостоятельна. Причинами своего долголетия Хильда назвала любовь к шоколаду и чтению любовных романов. Кроме того, долгожительница никогда не курила и не употребляла алкоголь.

По данным Need To Know, Лак находится на шестом месте в рейтинге самых пожилых жителей Великобритании. Первое место занимает Этель Мэй Кейтерем, которой в августе 2024 года исполнилось 115 лет.

До этого 123-летняя женщина рассказала, что секрет ее долголетия в рыбе и бананах.

Ранее 104-летняя женщина отметила день рождения, отправившись в тюрьму.

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