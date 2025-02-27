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«Самый старый человек в мире» раскрыла секрет своего долголетия

Daily Star: 123-летняя женщина рассказала, что секрет ее долголетия в рыбе и бананах
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«Самый старый человек в мире» раскрыла секрет своего долголетия, пишет Daily Star.

Мария Антония Куэро, которая, возможно, является самым старым человеком в мире, поделилась секретами своей долгой и счастливой жизни. В свои 123 года она превзошла возраст француженки Жанны Луизы Кальман, которая дожила до 122 лет и ранее считалась рекордсменкой. Хотя свидетельство о рождении Марии еще не подтверждено официально, ее последний день рождения в Колумбии стал масштабным праздником.

Мария родилась в октябре 1901 года, что делает ее старше Первой мировой войны. Она рассказала, что ключом к ее долголетию стали здоровый образ жизни, физическая активность и особая диета. Среди любимых продуктов долгожительницы — рыба и бананы.

«Хорошая рыба. Я жарила рыбу, а затем смешивала ее с кокосом и рисом», — вспоминает Куэро.

Еще одним любимым продуктом Марии являются бананы сорта «Бокадильо», которые популярны в Венесуэле благодаря своей сладости и нежной текстуре. Помимо питания, женщина связывает свое долголетие с активным образом жизни. Она любит смеяться, избегает стрессов, много времени проводит на свежем воздухе, занимается плаванием, греблей и прогулками.

Ранее 104-летняя женщина отметила день рождения, отправившись в тюрьму.

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