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Крупный пожар на мусорном полигоне в Новороссийске удалось локализовать

МЧС: пожар на свалке в Новороссийске локализован на площади 1,6 тыс. кв. м

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«Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска»' class="item-image" >
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Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске локализовали на площади 1,6 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве пояснили, что пожар локализовали в 9:45 мск.

О пожаре на мусорном полигоне сообщал до этого глава города Андрей Кравченко. По предварительным данным, площадь возгорания составляла 2 тыс. кв. м. На место направили оперативные службы в составе 20 человек и восьми единиц техники. Прием мусора на полигоне временно останавливали.

На время ликвидации пожара временно приостановлен прием мусора. Власти ищут альтернативное решение, добавил Кравченко.

Накануне сообщалось, что группа туристов застряла в ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесской республике из-за сильного лесного пожара. На помощь к ним отправились 40 сотрудников МЧС РФ. К вечеру спасатели МЧС РФ вывели оттуда 193 человека, включая 43 ребенка.

Ранее ВСУ вновь атаковали горящую несколько дней нефтебазу в Ростовской области.

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