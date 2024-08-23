Крупный пожар на мусорном полигоне в Новороссийске удалось локализовать

Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске локализовали на площади 1,6 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве пояснили, что пожар локализовали в 9:45 мск.

О пожаре на мусорном полигоне сообщал до этого глава города Андрей Кравченко. По предварительным данным, площадь возгорания составляла 2 тыс. кв. м. На место направили оперативные службы в составе 20 человек и восьми единиц техники. Прием мусора на полигоне временно останавливали.

На время ликвидации пожара временно приостановлен прием мусора. Власти ищут альтернативное решение, добавил Кравченко.

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