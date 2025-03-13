Появилось видео с эвакуацией жителей из освобожденных территорий Курской области

МЧС показало кадры с эвакуацией мирных жителей на территориях Курской области

Появилось видео эвакуации жителей из освобожденных территорий Курской области. Кадры опубликовало МЧС России в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб помогают гражданам с их вещами и сажают их в микроавтобусы.

В министерстве отметили, что из Суджанского района было эвакуировано более 90 человек, которых доставили в пункты временного размещения.

«Сотрудники МЧС России организуют эвакуацию людей из опасной зоны на автобусах и предоставляют всестороннюю поддержку пострадавшим», — добавили в ведомстве.

До этого исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что по состоянию на утро четверга, из Суджи были эвакуированы 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией.

Как заявил в четверг командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, зачистка территории города Суджи от Вооруженных сил Украины будет продолжаться около десяти дней.

Ранее в США заявили об ослаблении переговорных позиций Украины по одной причине.