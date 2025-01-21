«Нужно что-то делать»: в России заявили о минимальном уровне пресной воды

В России необходимо активно строить новые водохранилища и системы каналов. В противном случае не избежать угрозы дефицита пресной воды, уровень которой неминуемо падает, предупредил в беседе с НСН инженер Института водных проблем РАН, начальник центра регистра и кадастра сельхозакадемии им. Тимирязева Сергей Беднарук.

Первые проблемы с пресной водой в России, связанные с особенностями сезонов и распределением стоков, появились еще сто лет назад, отметил Беднарук.

«Про дефицит питьевой воды пока речи не идет, скорее, проблема касается больше сельского хозяйства. Все эти проблемы должны решаться путем строительства водохранилищ на реках, чтобы перераспределять сток между сезонами и территориально, — пояснил он. — Нужно работать, нужно что-то делать, а не ждать».

По словам эксперта, активно такой работой занимаются в Китае — там построили уже три большие системы переброски, а в России свои системы «похоронили», остановив строительство. При этом сейчас как раз наблюдается один из многолетних циклов падения уровня воды, из-за чего он сильно упал в Волге, а Каспий дошел до самого низкого уровня за 100 лет. Решить эту проблему без создания новой инфраструктуры невозможно, подчеркнул специалист.

Он напомнил, что многие страны уже столкнулись с проблемами с водоснабжением, в том числе Сирия, Ливия, Египет, Судан, государства юга Африки, Азии и даже США — при пожарах выяснилось, что водоемы в Калифорнии пусты. Где-то для решения проблемы применяются работы по опреснению соленой морской воды, но в России в них потребности нет ввиду больших водных ресурсов. Их просто важно поддерживать в чистом состоянии и перераспределять, заключил Беднарук.

Ученые до этого обнаружили, что общее количество пресной воды на Земле резко сократилось с 2014 года, что может быть признаком перехода планеты к устойчивой сухой фазе. Исследователи подозревают, что глобальное потепление может способствовать дальнейшему истощению пресных вод на поверхности Земли.

Ранее в одном из крупнейших мегаполисов мира почти закончилась питьевая вода.