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В Новочеркасске ввели повышенную готовность из-за падения уровня воды

Лысенко: в Новочеркасске ввели повышенную готовность из-за падения уровня воды
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Depositphotos

В администрации Новочеркасска прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвященное падению уровня воды на водозаборах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Юрий Лысенко.

«Если воду все-таки придется отключить, котельные города продолжат работать на воде, привезенной из резервуаров другого района»,— сообщил Лысенко.

Позднее он сообщил, что, по данным специалистов, уровень воды на водозаборах, которые снабжают водой Новочеркасск, в течение последних нескольких часов поднялся, по прогнозам за ночь ситуация с водоснабжением должна стабилизироваться.

9 февраля стало известно, что аварийная ситуация на Большом Ставропольском канале, откуда поступает вода на Кавказские Минеральные Воды (КМВ), устранена. В настоящее время идет заполнение систем подающих водоводов от канала. После этого от главной насосной станции начнется заполнение систем водоснабжения.

Ранее в одном из домов в Москве прорыв трубы с горячей водой привел к короткому замыканию.

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