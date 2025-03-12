Урал, Сибирь и Дальний Восток избегут половодья в этом марте

Вильфанд: половодья в этом марте на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири не будет

Опасного половодья в этом году на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири не будет. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Поскольку все-таки таяние снега не произойдет бурного на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, ничего негативного и опасного по весеннему половодью не будет. Но это характеристика именно для марта», — заявил Вильфанд.

В апреле и мае ситуация может резко измениться из-за повышения температуры.

3 марта глава Гидрометцентра сообщил, что весна в России в 2025 году началась с аномалий в погоде: на севере страны в первые дни марта установилось необычное для этих мест тепло, а на юге — экстремальные холода. По его словам, подобные парадоксы будут происходить в марте и дальше. Например, в Северо-Западном федеральном округе и в северной половине Центрального федерального округа ожидается непривычное тепло. При этом в Москве и области средняя температура будет превышать норму примерно на один градус.

Ранее американский сурок разошелся в прогнозе на весну с российским.