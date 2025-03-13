Названа дата первого рейса между Душанбе и Бишкеком после восстановления авиасообщения

Первый рейс между Душанбе и Бишкеком после восстановления авиасообщения состоится 14 марта. Об этом сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает ТАСС.
«Мы уже дали поручение, с завтрашнего дня начинается первый день открытия авиарейсов Душанбе — Бишкек, Бишкек — Душанбе и Бишкек — Худжанд, то есть два маршрута», — сказал Рахмон после переговоров с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
Накануне Киргизия и Таджикистан подписали договор о государственной границе. Кроме того, они договорились возобновить прерванное в 2021 году авиасообщение между двумя странами.
Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет около 980 км. Переговоры о ее делимитации длились с декабря 2002 года.
Авиасообщение между Киргизией и Таджикистаном было прервано в мае 2021 года после произошедшего на границе вооруженного конфликта.
Ранее сообщалось, что между Киргизией и Таджикистаном заработают закрытые с 2021 года КПП.