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Между Киргизией и Таджикистаном заработают закрытые с 2021 года КПП

ТАСС: Киргизия и Таджикистан откроют закрытые с 2021 года КПП
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Владимир Воронин/AP

Между Киргизией и Таджикистаном возобновят работу закрытые с 2021 года КПП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию президента Киргизии Садыра Жапарова.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сегодня, 13 марта, в режиме видеосвязи будут наблюдать за открытием границы между странами», — говорится в сообщении администрации.

До этого РИА Новости сообщало, что Киргизия и Таджикистан подписали соглашение о делимитации общей границы.

В 2024 году на границе Киргизии и Таджикистана произошел инцидент со стрельбой. В пресс-центре киргизской погранслужбы пояснили, что таджики проигнорировали требования военнослужащих, они стали кидать камни. Один из чабанов сделал несколько выстрелов в сторону пограничного наряда.

Ранее РФ повысила боевую готовность военных баз в Киргизии и Таджикистане.

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