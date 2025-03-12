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В Подмосковье проснулись клещи

В Московской области зафиксировали первые случаи укусов клещей
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В Московской области из-за ранней весны фиксируют первые случаи укусов жителей клещами. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Подмосковья.

Там заявили, что эти насекомые пробудились из-за раннего наступления климатической весны. По данным минздрава, один из первых случаев укуса человека был зарегистрирован в Сергиевом Посаде.

В ведомстве отметили, что в случае укуса клещом не следует пытаться извлечь его самостоятельно, необходимо сразу обратиться в ближайший травмпункт. После удаления насекомого нужно еще несколько дней наблюдать за состоянием здоровья. В министерстве подчеркнули, что необходимо обратиться к врачу, если сохраняется зуд, не проходит покраснение в месте укуса, ухудшается общее самочувствие.

До этого врач-терапевт Наталья Леонтьева напомнила о мерах профилактики при посещении парков, лесов и других природных мест, где могут водиться клещи. Она призвала выбирать закрытую одежду, заправлять брюки в носки, носить рубашку с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами. Обязательно нужно оставаться в головном уборе, подчеркнула специалист.

Ранее ученый назвал участки тела, которые «любят» клещи.

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