В Госдуме объяснили изменения закона об онлайн-обучении медиков

Запрет на получение дистанционного образования в медицине и фармакологии повысит качество медицинских услуг в России, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Так он в эфире Общественной Службы Новостей объяснил необходимость соответствующих поправок, одобренных в нижней палате парламента.

«Это касается всех форм образования медиков и фармацевтов — это и базовое образование, и постдипломное образование, и переподготовка», — подчеркнул депутат.

Он также отметил, что в ходе работы формулировку в документе, которая вообще не допускала никаких вариантов получить дистанционное или электронное образование, в итоге была изменена. Так, есть вариант включения дистанта в процесс обучения, хотя пока точно не ясно, как это будет работать, пояснил Куринный.

В целом решение утвердить поправки было правильным, но нужно учитывать, что многие теоретические предметы могут изучать и в онлайн-режиме, а вот в случае получения конкретных навыков об этом не может идти и речь, заключил парламентарий.

Напомним, в конце февраля Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете дистанционной и электронной формы обучения при получении медицинского и фармацевтического образования. Исключениями предлагается сделать случаи, которые определяются федеральными образовательными госстандартами и типовыми дополнительными программами, которые будут разрабатываться Минздравом.

Ранее в Госдуме призвали разрешить студентам-медикам проходить практику в зоне СВО.