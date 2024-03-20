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В Госдуме призвали разрешить студентам-медикам проходить практику в зоне СВО

Депутат Леонов: студенты-медики должны проходить практику в прифронтовых госпиталях

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Учащиеся медицинских вузов должны иметь возможность проходить практику в зоне СВО, этот вопрос нужно решать на уровне учебных заведений, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Для этого достаточно приказа Минздрава, пояснил он телеканалу «360».

Напомним, вопрос практики студентов в зоне СВО подняли на встрече президента Владимира Путина с избирательным штабом. Главе государства рассказали, что учащиеся не могут проходить практику, выполняя волонтерскую работу, после чего он пообещал уладить этот вопрос. По мнению Леонова, никакой проблемы в этом на самом деле нет, как и необходимости привлекать к этой теме президента.

Для решения вопроса нужно, чтобы Минздрав выпустил соответствующий приказ. Нет необходимости даже в постановлении кабмина, считает парламентарий.

«А вообще, это решается на берегу в высшем учебном заведении», — заключил он.

Напомним, в феврале в Госдуме сообщали, что в госпиталях семи регионов врачам помогают 437 медицинских волонтеров.

Российские врачи ранее рассказали об уникальных операциях в зоне СВО.

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