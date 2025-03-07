Россиянам назвали способ, который продезинфицирует клубнику и продлит срок ее хранения

Термотерапия поможет продезинфицировать клубнику без использования химических веществ, а также продлить срок ее хранения. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Для этого они рекомендуют наполнить емкость горячей водой, температура которой составляет 50–60°C, положить клубнику в дуршлаг и погрузить в горячую воду на 30 секунд. После этого ее нужно поместить под струю холодной воды и обсушить салфеткой. Ягоды можно положить в контейнер с крышкой или накрыть полиэтиленовой пленкой и хранить в холодильнике.

«Термотерапия позволяет продезинфицировать клубнику и продлить ее срок хранения без использования химических веществ. Этот метод прост в исполнении, экономичен и эффективен», — добавили в сообщении.

Ученые из Иллинойского технологического института до этого обнаружили, что ежедневное потребление клубники снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет улучшения функции эндотелия. Эндотелий — это однослойный пласт плоских клеток, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, а также сердечных полостей. Он отвечает за свертываемость крови, формирование новых кровеносных сосудов, контроль артериального давления и сократительную способность сердца.

Ранее ученые назвали ягоду, которая поможет сохранить сердце здоровым.