Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ничего сделать не можем»: стая бродячих собак растерзала 68-летнюю жительницу Волгограда

Идущую с работы пенсионерку из Волгограда растерзали шесть бездомных собак
close
Pexels

В Тракторозаводском районе Волгограда агрессивные собаки напали на пожилую женщину. Об этом пишет региональное издание V1.RU.

Инцидент произошел вечером 10 марта, когда 68-летняя пенсионерка возвращалась с работы. Около дома на улице Лавренева на женщину набросились шесть собак, отбиться от стаи ей помог проезжавший мимо мужчина. Дочь потерпевшей уверена, что без его помощи ее матери не удалось бы спастись. Мужчина отвез пострадавшую в травмпункт, однако женщину сразу отправили в районную больницу.

«Там сначала не хотели принимать, говорят, что это не тяжелый случай. Но когда мама потеряла сознание, ее сразу положили. Сейчас она еле ходит. Если бы не мужчина, то они бы ее разорвали», — отмечает горожанка.

О том, что в этом месте живет стая агрессивных животных, жители соседних домов неоднократно сообщали в службу отлова, но безуспешно.

«Приходит один ответ — собаки чипированы, ничего сделать не можем», — пожаловалась женщина.

В марте бездомная собака укусила школьника в Минусинске. Двое подростков покупали шаурму в торговом павильоне, после чего один из них отправился в супермаркет за напитками. По дороге на него напала бродячая собака, которая прокусила мальчику кисть, его пришлось госпитализировать. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее прохожие спасли женщину с ребенком от нападения своры собак в Таганроге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами