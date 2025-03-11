«Ничего сделать не можем»: стая бродячих собак растерзала 68-летнюю жительницу Волгограда

Идущую с работы пенсионерку из Волгограда растерзали шесть бездомных собак

В Тракторозаводском районе Волгограда агрессивные собаки напали на пожилую женщину. Об этом пишет региональное издание V1.RU.

Инцидент произошел вечером 10 марта, когда 68-летняя пенсионерка возвращалась с работы. Около дома на улице Лавренева на женщину набросились шесть собак, отбиться от стаи ей помог проезжавший мимо мужчина. Дочь потерпевшей уверена, что без его помощи ее матери не удалось бы спастись. Мужчина отвез пострадавшую в травмпункт, однако женщину сразу отправили в районную больницу.

«Там сначала не хотели принимать, говорят, что это не тяжелый случай. Но когда мама потеряла сознание, ее сразу положили. Сейчас она еле ходит. Если бы не мужчина, то они бы ее разорвали», — отмечает горожанка.

О том, что в этом месте живет стая агрессивных животных, жители соседних домов неоднократно сообщали в службу отлова, но безуспешно.

«Приходит один ответ — собаки чипированы, ничего сделать не можем», — пожаловалась женщина.

В марте бездомная собака укусила школьника в Минусинске. Двое подростков покупали шаурму в торговом павильоне, после чего один из них отправился в супермаркет за напитками. По дороге на него напала бродячая собака, которая прокусила мальчику кисть, его пришлось госпитализировать. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее прохожие спасли женщину с ребенком от нападения своры собак в Таганроге.