В Минусинске бездомная собака прокусила ребенку руку

В Минусинске возбуждено уголовное дело по факту нападения бродячей собаки на несовершеннолетнего. Об этом сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По данным следствия, инцидент произошел 7 марта. Двое подростком покупали шаурму в торговом павильоне, один из школьников пошел в супермаркет за напитками. По дороге на него напала бродячая собака.

Пес прокусил ребенку кисть руки, мальчика пришлось госпитализировать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следователи дадут оценку деятельности лиц городской администрации, отвечающих за отлов бродячих животных.

До этого сообщалось, что в Кировской области ребенок попал в больницу после того, как собака вцепилась ему в лицо. Первоклассник катался на ватрушке, когда на него напал пес. Агрессивный зверь схватил ребенка за капюшон, затем вцепился в лицо. Вскоре собаку удалось прогнать. Первоклассник попал в больницу, ему наложили три шва и отпустили домой, ребенок восстанавливается.

Ранее домашний ротвейлер разодрал руки и ноги мужчине в Забайкалье.