Россиянам назвали легкий способ для очищения духовки от жира

Пищевая сода поможет быстро очистить духовку от скопления жира, нагара и пригоревших пятен. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, ее нужно смешать с небольшим количеством теплой воды до образования густой пасты. Полученное средство необходимо нанести на загрязненную поверхность и оставить минимум на 30 минут. При этом важно не попадать на нагревательные элементы. Через полчаса эксперты советуют протереть духовку влажной губкой, сбрызнуть поверхность уксусом или лимонным соком, подождать несколько минут и протереть чистой тканью.

«Решетки духовки тоже легко очистить, если поместить их в горячую воду с 250 г соды и оставить на полчаса, после чего удалить остатки загрязнений щеткой или губкой. Для труднодоступных мест отлично подойдет старая зубная щетка», — добавили в сообщении.

До этого специалисты сообщали, что пемза поможет быстро почистить духовку от жирных отложений. Перед уборкой они советовали смести с дна духовки весь мусор и остатки пригоревшей еды и распылить теплую воду или смесь уксуса и воды. После этого — увлажнить пемзу в теплой воде, удалить загрязнения и пройтись по поверхности сухим кухонным полотенцем.

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