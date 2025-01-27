Назван самый простой способ для очищения духовки от жира

Пемза поможет быстро почистить духовку от жирных отложений, этому способствует пористость продукта. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Перед уборкой специалисты советуют смести с дна духовки весь мусор и остатки пригоревшей еды и распылить теплую воду или смесь уксуса и воды. После этого пемзу нужно увлажнить в теплой воде, загрязнения стоит очищать круговыми движениями. После этого нужно пройтись по поверхности сухим кухонным полотенцем.

«Очистка духовки с помощью пемзы не только эффективна, но и позволяет добиться того, чтобы ваша духовка выглядела блестящей и новой без особых усилий, чистящих средств для духовки и агрессивных химикатов», — добавили в сообщении.

Эксперт по уборке, публикующая ролики под ником @Washy_Wash, до этого рассказала, как отмыть духовку с помощью лимона. Блогер опубликовала 14-секундное видео, в котором показала действенный лайфхак по чистке духовки. Сначала она взяла ломтики лимона и положила их в миску с холодной водой. Затем она поставила миску в духовку, которую предварительно нагрела до 200°С. После приготовления раствора она взяла тряпку и опустила в миску. Жидкостью она протерла стены и противень, в результате жирные пятна исчезли.

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