Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван самый простой способ для очищения духовки от жира

Pravda.Ru: пемза поможет очистить духовку от жира
close
freepik.com

Пемза поможет быстро почистить духовку от жирных отложений, этому способствует пористость продукта. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Перед уборкой специалисты советуют смести с дна духовки весь мусор и остатки пригоревшей еды и распылить теплую воду или смесь уксуса и воды. После этого пемзу нужно увлажнить в теплой воде, загрязнения стоит очищать круговыми движениями. После этого нужно пройтись по поверхности сухим кухонным полотенцем.

«Очистка духовки с помощью пемзы не только эффективна, но и позволяет добиться того, чтобы ваша духовка выглядела блестящей и новой без особых усилий, чистящих средств для духовки и агрессивных химикатов», — добавили в сообщении.

Эксперт по уборке, публикующая ролики под ником @Washy_Wash, до этого рассказала, как отмыть духовку с помощью лимона. Блогер опубликовала 14-секундное видео, в котором показала действенный лайфхак по чистке духовки. Сначала она взяла ломтики лимона и положила их в миску с холодной водой. Затем она поставила миску в духовку, которую предварительно нагрела до 200°С. После приготовления раствора она взяла тряпку и опустила в миску. Жидкостью она протерла стены и противень, в результате жирные пятна исчезли.

Ранее сообщалось, что больше всего россияне хотят отказаться от готовки, стирки и глажки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами