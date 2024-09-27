Больше всего россияне хотят отказаться от готовки, стирки и глажки

Среди россиян, которые полностью решают все бытовые задачи в доме и/или в семье — большинство — женского пола. Из 73% респондентов, которые выбрали данный вариант ответа — женщины лидируют (78%). Это показало исследование Sneaknfresh, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом только 12% россиян предпочитают делить бытовые задачи поровну с родственниками или супругами. А стараются не касаться бытовых вопросов совсем — 10%, большинство из которых — мужчины (81%). Интересно, что только 5% респондентов стараются передать решение бытовых вопросов на аутсорс — водителям, помощникам по дому, сервисам по уборке, химчистке. Такими услугами, из числа опрошенных, чаще пользуются женщины (67%).

На вопрос — какие бытовые задачи отнимают у россиян больше всего времени — лидирует приготовление еды — так ответили 33% респондентов. На втором месте — уборка квартиры/дома и поддержание порядка — 20%. На третьем — стирка одежды и обуви, а также уход за гардеробом (15%).

При этом большинство россиян на быт тратят в среднем до 20 000 рублей в месяц — так ответили 32% опрошенных. Чуть меньшее количество — 21% — тратят до 50 000 рублей в месяц на бытовые вопросы. А доля тех, кто тратит на быт более 100 000 рублей — только 10%.

При этом россияне не против того, чтобы передать свои бытовые вопросы на аутсорс специалистам. Большинство из опрошенных — 32% — хотели бы отказаться от готовки еды в пользу доставки или передать эту задачу помощникам по дому. А 28% хотели бы навсегда перестать стирать, гладить вещи и ухаживать за одеждой и обувью. На третьем месте среди нелюбимых бытовых задач россиян — уборка дома. Навсегда от этой задачи хотели отказаться 20% россиян.

Ранее выяснилось, что каждый десятый россиянин совершает покупки онлайн каждый день.