Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму сообщили о смене руководства управления ФСБ по региону

Аксенов сообщил о смене руководства управления ФСБ в Крыму и Севастополе
close
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму и Севастополе прошли смены руководства управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) в конце текущего года. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

«Спасибо коллегам из ФСБ, лично Михайлюку Леониду Владимировичу, который был начальником управления до последней недели», — заявил он.

По данным РИА Новости, Леонид Михайлюк, который возглавил управление ФСБ в Крыму и Севастополе с ноября 2018 года, переведен на должность руководителя управления ведомства в Краснодарский край.

До этого сообщалось, что в силовых и государственных структурах Узбекистана продолжились чистки, связанные с делом о покушении на бывшего пресс-секретаря президента страны Комила Алламжонова. На фоне расследования в силовых структурах начались масштабные кадровые перестановки. Кроме того, из структур были уволены несколько высокопоставленных сотрудников.

Ранее в Госдуме объяснили перестановки в украинской армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами