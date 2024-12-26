В Крыму сообщили о смене руководства управления ФСБ по региону

Аксенов сообщил о смене руководства управления ФСБ в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе прошли смены руководства управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) в конце текущего года. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

«Спасибо коллегам из ФСБ, лично Михайлюку Леониду Владимировичу, который был начальником управления до последней недели», — заявил он.

По данным РИА Новости, Леонид Михайлюк, который возглавил управление ФСБ в Крыму и Севастополе с ноября 2018 года, переведен на должность руководителя управления ведомства в Краснодарский край.

До этого сообщалось, что в силовых и государственных структурах Узбекистана продолжились чистки, связанные с делом о покушении на бывшего пресс-секретаря президента страны Комила Алламжонова. На фоне расследования в силовых структурах начались масштабные кадровые перестановки. Кроме того, из структур были уволены несколько высокопоставленных сотрудников.

Ранее в Госдуме объяснили перестановки в украинской армии.