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Россиянин получил 18 лет колонии за попытку покушения на главу Крыма

Жителя Крыма осудили на 18 лет за попытку подрыва машины Аксенова

Жителя Крыма Игоря Корчинского приговорили к 18 годам лишения свободы за попытку покушения на главу республики Сергея Аксенова. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Суд приговорил Корчинского к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остального срока — в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 350 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что крымчанин связался с спецслужбами Украины, которые обучили его работе с взрывчаткой. В июне 2023 года мужчина забрал из тайника бомбу, которую планировал установить в машину Аксенова и впоследствии подорвать.

Корчинского задержали до того, как он успел осуществить свой замысел, и возбудили на него уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, незаконном хранении взрывчатки и прохождении обучения в целях осуществления терактов.

В июле 2024 года Аксенов в подготовке прошлогоднего неудачного покушения на него участвовали более десяти человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе».

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