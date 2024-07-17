«Агентурная сеть разведки». Как Украина пытается убить российских губернаторов

Аксенов назвал число задержанных, которые по заказу спецслужб Украины пытались его убить. ФСБ сорвала покушение весной прошлого года, тогда в Крыму раскрыли целую «глубоко законспированную» группу украинских агентов. Двоих из них уже приговорили к длительным срокам лишения свободы и большим штрафам. Всего, по словам главы Крыма, покушения на него планировали как минимум четырежды, но власти полуострова уже привыкли жить «под прицелом».

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в подготовке неудачного покушения на него участвовали более десяти человек. Он сказал об этом на встрече с журналистами, передает РИА Новости.

«Больше десяти человек ожидают приговоров по делам о покушении», — указал Аксенов.

Чиновник добавил, что в июне 2024 года Южный военный суд уже вынес приговор двум «членам агентурной сети» военной разведки Украины, кто планировал нападение на руководство Крыма. Им дали по 10 и 9,5 года лишения свободы.

«Все виновные обязательно понесут наказание», — резюмировал Аксенов.

О покушениях на себя глава Крыма рассказал в мае. Тогда мужчина уточнил, что его пытались убить не менее четырех раз.

«На меня только за последний год было четыре покушения раскрыто, все попытки раскрыты. Все [причастные] были задержаны», — отмечал Аксенов.

ФСБ сообщала о срыве покушения на руководство Крыма весной 2023 года. Тогда кроме Аксенова хотели устранить председателя парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Главным организатором ФСБ назвала замглавы офиса президента Украины Романа Машовца. Служба также подчеркивала причастность Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины, чей глава Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), по сведениям ФСБ, тесно связан с Машовцом.

В результате в Крыму задержали «глубоко законспированную» агентурную группу из семи человек, граждан России и Украины. Они следили за целями, закупились огнестрельным оружием и сделали самодельные бомбы, найденные при обыске. Помимо убийств чиновников подозреваемые планировали теракты против транспортной инфраструктуры Крыма. Один из задержанных на допросе признался, что помогал ГУР, так у него остались сыновья на Украине, которые скрываются от мобилизации. В июне к лишению свободы приговорили как раз двоих из этой группы. Обоих также обязали выплатить штрафы по 500 тыс. руб.

Сам Аксенов говорил, что власти полуострова давно живут «под прицелом», поэтому не испытывают особо стресса из-за обнаружения подобных заговорщиков. Он также отмечал, что заказчики покушений находятся в Киеве, и рано или поздно их тоже «найдут».

«Коллеги знают, что я только злее становлюсь и более упрямым, когда на меня пытаются таким образом давить. Коллег тоже прошу, дайте мне с этими кретинами поговорить 10 минут, повспоминают все с детства, что не могли вспомнить, память им прочистить»,

— высказывался в адрес «киллеров» Аксенов.

Как Украина пытается убивать пророссийских чиновников

За время полномасштабного конфликта на занятых Россией территориях произошло множество покушений на чиновников разного уровня. Особенно активно нападения устраивали в начале военных действий, в 2022 году. Тогда только за первые полгода было совершено 25 известных покушений, в 12 случаях из которых погибали люди, выбранные целью. Больше всего покушений приходилось на Херсонскую область.

В частности, неоднократно пытались убить российского главу херсонского региона Владимира Сальдо. Ближе всего противник подошел к этому в августе 2022-го, когда Сальдо отравили рицином. Губернатор съел дома еду, приготовленную его личным поваром, потерял сознание и очнулся только спустя 15 дней в московской больнице. По словам чиновника, почти две недели он провел «между небом и землей».

«К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял — за большие деньги он согласился стать иудой», — пояснял детали покушения Сальдо.

В отравлении подозревали горничную и повара, который только недавно стал работать в доме Сальдо по приглашению первой. Губернатор также уточнял, что причастен человек, с которым он работал вместе многие годы. После отравления Сальдо, по его собственному признанию, стал «намного осторожнее».

Газета The Washington Post со ссылкой на свой источник заявляла, что подобными покушениями занимаются на Украине Силы специальных операций, ГУР и спецподразделение СБУ. Чаще всего они использовали такой способ — подрыв автомобилей жертв покушений самодельными радиоуправляемыми бомбами. Сальдо пытались устранить и таким образом, но безуспешно.

«Покушение было не одно и большей частью они не имели успехов, сами же жители говорили, где заложены взрывные устройства. К сожалению, наши товарищи некоторые погибли и получили ранения от таких террористических актов», — описывал губернатор в 2023 году.

Недавно в ГУР признались, что стремятся убить и свою главную цель — президента России Владимира Путина. Буданов в июле заявил, что «попытки были», но неудачные.

«Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — заочно ответили на это в Кремле.