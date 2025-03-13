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Дачникам объяснили, за какие постройки на участке нужно платить налог

Юрист Рыбченко: дачникам не нужно платить налог за теплицы и бытовки
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Shutterstock

Дачникам нужно платить налог за все постройки с фундаментом. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

Он отметил, что налогом облагаются только строения, которые относятся к объектам недвижимости.

«Если мы сделали крепко связанный с землей фундамент и на нем поставили строение, которое просто так взять и перенести не можем, то постройка является объектом недвижимости с точки зрения закона. Ее нужно регистрировать и платить налог ежегодно до 1 декабря. Это касается жилого или садового дома, бани, гаража», — уточнил Рыбченко.

При этом бытовку, теплицы или уличный туалет регистрировать не нужно, потому что эти объекты можно привезти, поднять, поставить на место или передвинуть.

В конце февраля член экспертного совета Мособлдумы, руководитель общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев сообщил, что в России с этого года ввели налог на бани и теплицы на территории частных домов и дач. Эта мера направлена на учет всех построек, ранее остававшихся вне имущественного налогообложения. Россиянам такой механизм будет даже выгоден, так как регистрация построек позволит их защитить, объяснил он.

Ранее дачникам рассказали, какие работы нужно провести на участке в марте.

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