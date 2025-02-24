Россиянам объяснили, какие бани и теплицы на их участках обложат налогами

Общественник Мезенцев: с 2025 года россияне заплатят налоги на бани и теплицы

В России с этого года ввели налог на бани и теплицы на территории частных домов и дач. Эта мера направлена на учет всех построек, ранее остававшихся вне имущественного налогообложения. Россиянам такой механизм будет даже выгоден, так как регистрация построек позволит их защитить, объяснил 360.ru член экспертного совета Мособлдумы, руководитель общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев.

«Это выгодно всем правообладателям земельных участков, которые, получая право собственности на свои зарегистрированные постройки, вместе с ним получают и защиту постройки. Они могут обратиться в страховую компанию, чтобы оформить договор страхования», — пояснил эксперт.

Если что-то случится, то собственник сможет доказать, что такая постройка была. Кроме того, при регистрации недвижимости в Росреестре начинает действовать закон, защищающий собственников при вынужденном изъятии участков для нужд государства, напомнил Мезенцев.

Введение нового налога позволит пополнить местные бюджеты, средства из которых затем пойдут на инфраструктуру поселка – например, строительство дорог.

Эксперт напомнил, что налогом будут облагаться бани, имеющие фундамент и подключенные к коммуникациям, а также теплицы, имеющие каркас и покрытие из поликарбоната или стекла. Временные, переносные постройки и легкие пленочные теплицы сюда не относятся.

Рассчитываться налог будет на основе кадастровой стоимости участка по ставке, принятой властями конкретного региона – как правило, от 0,1% до 0,3%, отметил специалист.

«Коэффициент площади постройки учитывает размер бани или теплицы относительно общего размера участка», — заключил Мезенцев.

Напомним, основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева до этого подчеркивала, что с точки зрения закона капитальные хозяйственные постройки относятся к части недвижимости, так как представляют собой объекты, прочно связанные с землей.

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