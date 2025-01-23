Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили ввести самозапрет покупок на маркетплейсах

Вице-спикер ГД Даванков предложил ввести самозапрет покупок на маркетплейсах
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков направил обращение главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову, в котором предложил ввести возможность самозапрета на покупки на маркетплейсах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Считаю необходимым законодательно обязать маркетплейсы внедрить функцию, позволяющую пользователям устанавливать самозапрет на покупки или задавать денежный ежемесячный лимит. Пользователь сможет самостоятельно настроить параметры ограничения, включая сумму лимита, категорию товаров и срок действия запрета», — говорится в письме депутата.

По словам Даванкова, подобная инициатива может помочь людям, которые страдают от зависимости к бесконтрольным онлайн-покупкам. Также, по мнению вице-спикера, введение самозапрета позволит россиянам избежать финансовых проблем.

В декабре прошлого года сенатор Артем Шейкин направил обращение в Роскомнадзор с просьбой обязать маркетплейсы подтверждать возраст покупателя через «Госуслуги» перед продажей товаров для взрослых. По его словам, проблема реализации подобной продукции в последнее время активно обсуждается в родительской среде.

Ранее в Госдуме заявили, что потери маркетплейсов из-за проверки возраста покупателей будут минимальными.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами