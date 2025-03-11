В РФ могут запретить астрологию и эзотерические услуги

В Госдуму вносят законопроект о запрете в России эзотерических услуг, включая астрологию. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в Telegram-канале.

«Вносим вместе с коллегами на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения», — говорится в сообщении.

Депутат подчеркнула, что подобные практики не имеют под собой научного обоснования, вводят людей в заблуждение и часто используются в мошеннических схемах. По ее словам, цель инициативы — защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового ущерба.

В прошлом году депутат Госдумы Николай Николаев предлагал исключить из всех правовых актов, законов и официальных документов какие-либо упоминания астрологов, колдунов, хиромантов и прочих оккультных деятелей. По его словам. подобные лженаучные идеи вредят гражданам.

Ранее в России призвали приравнять детское целительство к уголовному преступлению.