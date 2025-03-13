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Инженеры РВСН произвели подрыв льда на Оби

Инженеры-саперы РВСН провели взрывные работы во избежание ледяных заторов на Оби
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Vitalliy/Shutterstock/FOTODOM

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Новосибирского соединения ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подорвали лед на Оби, чтобы избежать ледяных заторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Специалисты замерили толщину ледяного покрова, пробурили лунки и заложили заряды. Организации взрывных работ предшествовала тщательная подготовка с учетом площади подрыва и толщины льда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывные работы на реке проводятся для ликвидации ледяных заторов, а также снижения негативного воздействия весенних паводков на населенные пункты, хозяйственные угодья и объекты сельскохозяйственной и промышленной инфраструктуры региона.

До этого в Новосибирской области достали из реки Оби вмерзший в лед внедорожник Jeep Grand Cherokee. Видео опубликовал Telegram-канал ACT-54 Black. На кадрах видно, что к внедорожнику привязали два каната, при помощи которых люди пытались вытащить машину из воды. По словам автора видео, другие концы каната зафиксировали на вездеходе «Тайпан» и автомобиле УАЗ.

Ранее в Москве спасли мужчину, провалившегося под лед.

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