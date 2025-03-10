В Москве спасли мужчину, провалившегося под лед

В Москве спасение мужчины со льда Москвы-реки попало на видео

Спасатели оказали помощь мужчине, который провалился под лед на Москве-реке, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает Агентство «Москва».

Инцидент произошел возле ЖК City Bay, мужчина оказался почти на середине водоема и провалился под лед. На помощь пострадавшему прибыли сотрудники МЧС.

Специалисты добрались до мужчины на катере, вытащили его из воды и передали медикам, подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Петербурге возле «Газпром Арены» под лед провалились четверо несовершеннолетних. Подростки смогли самостоятельно выбраться из воды, они находились недалеко от берега и ушли до приезда спасателей. Мокрых и замерзших школьников встретил местный житель, мужчина завел их к себе домой, отогрел и передал родителям.

Ранее в Смоленской области двое детей провалились под лед, одного удалось спасти.