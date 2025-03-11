В Оби выловили вмерзший в лед внедорожник Jeep

В Новосибирской области люди доставили из реки Оби вмерзший в лед внедорожник Jeep Grand Cherokee. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«Клуб любителей езды по бездорожью пришел на помощь к затонувшему в Оби внедорожнику Jeep Grand Cherokee, который улетел в реку около Затона в воскресенье», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, что к внедорожнику привязали два каната, при помощи которых люди пытались вытащить машину из воды. По словам автора видео, другие концы каната зафиксировали на вездеходе «Тайпан» и автомобиле УАЗ.

Далее на записи видно, что Jeep удалось вытянуть.

Внедорожник Jeep Grand Cherokee обнаружили 9 марта рядом с микрорайоном под названием Затон города Новосибирска. В салоне автомобиля людей не было. Очевидцы сфотографировали машину. На кадрах видно, что белый внедорожник плывет по реке, при этом он не полностью погрузился в воду. На фотографии также заметно, что вокруг машины — лед.

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