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Трех сапсерферов едва не унесло в открытое море в Приморье

В Приморье спасли трех сапсерферов в Амурском заливе

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Shutterstock

В Приморском крае помощь спасателей потребовалась трем молодым людям, которые катались на сапах в Амурском заливе. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Трое молодых людей и девушка катались на сапах в Амурском заливе в 18 км от Владивостока, внезапно поднялся сильный ветер, их стало уносить в открытое море. Сапсерферы сами обратились в экстренные службы и сумели передать спасателям свои координаты.

Специалисты МЧС России за час добрались до молодых людей, которые подавали сигналы фонариком на телефоне. Любителей водных прогулок доставили на берег.

До этого сообщалось, что в Финском заливе полицейские спасли пятерых сапсерферов, которых отнесло от берега течением. Полицейские на водном транспорте заметили группу людей из пяти человек на бордах для сапсерфинга, которые находились на запретной территории. Стражи порядка подошли к ним ближе и тогда им стало ясно, что те не справляются с течением и их относит от берега. Спортсмены обратились к правоохранителям с просьбой о помощи. Патрульные подняли сапсерферов на борт катера и доставили их на сушу.

Ранее в Сочи пропавшую в море женщину нашли спящей на буйках.

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