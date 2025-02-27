В Приморье под водой сняли редкое явление — морские звезды на внутренней стороне льда

Приморский дайвер продемонстрировал морские звезды, запечатленные на внутренней стороне льда. Эти кадры были опубликованы в Telegram-канале «Владивосток».

«Немногим удается запечатлеть такое редкое явление. И выглядит оно завораживающе!», — говорится в сообщении.

У побережья Приморья обитают несколько видов морских звезд.

Амурская морская звезда (Asterias amurensis) является одной из самых распространенных в заливе Петра Великого и бухте Витязь. Ее можно встретить как на глубине, так и на мелководье — всего от полуметра. Она имеет правильную форму, длинные лучи и яркую окраску, которая может варьироваться от красноватой до слегка синеватой. Обычно у нее пять лучей, но встречаются также экземпляры с четырьмя или шестью лучами.

На видео, скорее всего, попала именно она.

Также в этой районе водится гребешковая патирия (Patiria pectinifera) — самый распространенный вид морских звезд на южном побережье Приморского края. Это небольшая звезда, скорее звездочка по сравнению с крупными длиннолучевыми родственницами, такими как астерия или дистоластерия. Ее размер может достигать 18 сантиметров, но чаще встречаются особи скромного размера — от 5 до 10 см. У этой морской звезды короткие лучи, а тело напоминает старый советский Знак Качества.

Дистоластерия колкая (Distolasterias nipon) — крупная звезда с элегантной черно-белой окраской, встречается значительно реже, чем патирия или амурская звезда. Это связано с глубиной ее обитания. На глубине до трех метров такие звезды достаточно редки, но чуть глубже их становится больше. Благодаря контрастной окраске они хорошо заметны на морском дне.

Позапрошлым летом рыбаки из Приморского края засняли акулу, проплывающую под их лодкой.

Ранее дайверы провели 38 часов в открытом море после того, как потерялись во время шторма.