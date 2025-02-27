Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморье под водой сняли редкое явление — морские звезды на внутренней стороне льда

Российский дайвер показал морские звезды на внутренней стороне льда в Приморье
close
Telegram-канал «Владивосток 🌇 Новости»

Приморский дайвер продемонстрировал морские звезды, запечатленные на внутренней стороне льда. Эти кадры были опубликованы в Telegram-канале «Владивосток».

«Немногим удается запечатлеть такое редкое явление. И выглядит оно завораживающе!», — говорится в сообщении.

У побережья Приморья обитают несколько видов морских звезд.

Амурская морская звезда (Asterias amurensis) является одной из самых распространенных в заливе Петра Великого и бухте Витязь. Ее можно встретить как на глубине, так и на мелководье — всего от полуметра. Она имеет правильную форму, длинные лучи и яркую окраску, которая может варьироваться от красноватой до слегка синеватой. Обычно у нее пять лучей, но встречаются также экземпляры с четырьмя или шестью лучами.

На видео, скорее всего, попала именно она.

Также в этой районе водится гребешковая патирия (Patiria pectinifera) — самый распространенный вид морских звезд на южном побережье Приморского края. Это небольшая звезда, скорее звездочка по сравнению с крупными длиннолучевыми родственницами, такими как астерия или дистоластерия. Ее размер может достигать 18 сантиметров, но чаще встречаются особи скромного размера — от 5 до 10 см. У этой морской звезды короткие лучи, а тело напоминает старый советский Знак Качества.

Дистоластерия колкая (Distolasterias nipon) — крупная звезда с элегантной черно-белой окраской, встречается значительно реже, чем патирия или амурская звезда. Это связано с глубиной ее обитания. На глубине до трех метров такие звезды достаточно редки, но чуть глубже их становится больше. Благодаря контрастной окраске они хорошо заметны на морском дне.

Позапрошлым летом рыбаки из Приморского края засняли акулу, проплывающую под их лодкой.

Ранее дайверы провели 38 часов в открытом море после того, как потерялись во время шторма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами