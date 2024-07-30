Дайверы провели 38 часов в воде после того, как потерялись во время шторма

Супруги из Оклахомы потерялись во время подводного плавания и провели почти 40 часов в море. Историю их спасения рассказывает телеканал Fox 19.

На прошлой неделе Ким и Натан Мейкеры решили заняться дайвингом и вместе с группой зашли в воду у побережья Техаса. Внезапно начался шторм, и поднялись сильные волны. Одна из них обрушилась прямо на пару, а когда она схлынула, остальные дайверы не смогли найти супругов. Им пришлось вернуться на лодку, а затем к поискам приступила береговая охрана США.

Спасатели искали пострадавших в течение 36 часов, и в конце концов мужчина и женщина были замечены самолетом, пролетавшим над Мексиканским заливом.

«Они взяли свои фонарики для подводного плавания и начали подавать сигнал SOS тому самолету. Самолет их заметил...У них, очевидно, есть высшая цель. Бог действительно пощадил их», — уверен родственник пары.

Сейчас Ким и Натан находятся в больнице, куда они поступили с укусами медуз и солнечными ожогами.

Ранее трех сапсерферов едва не унесло в открытое море в Приморье.