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Гидрометцентр сообщил о погоде в четверг в Москве

Гидрометцентр: в Москве в четверг ожидается до +16°C
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Алексей Майшев/РИА Новости

13 марта в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и температура до +16°C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В четверг днем в столице будет +14...16°C. В ночь на 14 марта температура может опуститься до +8°C.

Ветер прогнозируется южный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

В Московской области температура воздуха будет равняться +12...17°C. В ночь 13 марта температура может понизиться до 0°C.

12 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе в Московском регионе ожидается до +18°C. Он добавил, что в настоящее время в центр европейской России поступает очень теплый воздух с юга. По его словам, из-за отсутствия снега он не охлаждается, что приводит к «невероятно высокой температуре». Ученый отметил, что температура, установившаяся в Москве, на 10–12°C выше нормы.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать возвращения апрельской погоды.

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