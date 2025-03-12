Жителям Московского региона пообещали до +18°C на этой неделе

Вильфанд: в Московском регионе ожидается до +18°C на этой неделе

На этой неделе в Московском регионе ожидается до +18°C. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура в Москве сейчас очень высокая. До конца рабочей недели — +12...+14°C, а в четверг в Москве до +14...+16°C, и не исключено, что по области даже до +18°C», — сказал специалист.

Вильфанд добавил, что в настоящее время в центр европейской России поступает очень теплый воздух с юга. По его словам, из-за отсутствия снега он не охлаждается, что приводит к «невероятно высокой температуре». Научный руководитель отметил, что температура, установившаяся в Москве, на 10–12°C выше нормы.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что москвичей после рекордно теплых выходных ждет похолодание и снег. При этом он уточнил, что похолодание будет недолгим. По его словам, в дальнейшем температура воздуха в марте и апреле будет превышать климатическую норму.

Ранее москвичам рассказали о погоде на ближайшую неделю.