Москвичам рассказали, когда ждать возвращения апрельской погоды

Апрельская погода погода вернется в Москву через неделю, после 20 марта. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в этот период температура воздуха поднимется до +7...+9°C, а после — до +10...+12°C. Синоптик уточнил, что низкие температуры после этого уже не ожидаются.

При этом в субботу, 15 марта, в город придет небольшое похолодание, которое продлится примерно пять дней. Однако синоптик уточнил, что температура воздуха в любом случае останется сравнимой с климатической нормой и будет немного выше этих значений.

«Сейчас температура на 10 градусов выше нормы. А начиная с субботы она будет где-нибудь на 2–2,5 градуса выше нормы», — отметил Шувалов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что аномальное мартовское тепло связано с отсутствием снега. По его словам, снег способствует охлаждению поступающих с юга в центр европейской части России теплых воздушных масс. При наличии осадков температура стала бы ниже на 4–5°C.

Ранее синоптики спрогнозировали москвичам «откат в зиму».