В Нижегородской области пожарные МЧС тушат свалку

В Нижегородской области пожарные тушат свалку. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По информации ведомства, неподалеку от деревни Лазорево загорелся полигон твердых бытовых отходов (ТБО) — площадь пожара достигла 1000 квадратных метров. На месте работают 15 специалистов и пять единиц техники МЧС России.

19 сентября возгорание произошло на полигоне ТБО в Белгороде. Мэр города Валентин Демидов рассказал, что огонь охватил скопившийся мусор. В ликвидации пламени принимали участие члены казачьей пожарной команды «Станица» и поисково-спасательных отрядов местного управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Незадолго до этого пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов в Нижегородской области — в какой-то момент площадь возгорания превысила 30 тысяч квадратных метров.

В конце августа сообщалось о пожаре на мусорном полигоне в Новороссийске.

Ранее в Барнауле сгорело здание крупнейшей сибирской мебельной фабрики.